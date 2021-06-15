Чем показательное новое соглашение

После выхода Великобритании из состава ЕС, страна подписала не малый список торговых сделок за последний год, однако они лишь были продолжением тех, что она имела в составе ЕС. Поэтому, новое соглашение с Австралией стало первой торговой сделкой, которую Великобритания подписала с нуля с момента выхода страны из ЕС. Также соглашение рассматривается как важный шаг на пути к присоединению Лондона к широкому соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Главные пункты соглашения

Великобритания согласовала ограничения на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Австралии на 15 лет с целью защиты фермеров – острый политический вопрос в Великобритании перед сделкой.

Автомобили, шотландский виски и кондитерские изделия будут стоить дешевле в Австралии благодаря сделке.

Лондон считает, что соглашение будет способствовать развитию британской промышленности, в которой работают 3,5 миллиона человек по всей стране.

Актуальная ситуация, касательно импорта и экспорта между странами

Торговля мясом между двумя странами в настоящее время невелика: 14% импорта баранины в Великобританию поступает из Австралии и всего 0,15% всего австралийского экспорта говядины идет в Великобританию.

Металлы, вино и машины составляют наибольший экспорт товаров из Австралии в Великобританию, в то время, как основные статьи импорта Австралии в Великобританию – автомобили, лекарства и алкогольные напитки. В 2019 – 2020 годах торговля товарами и услугами между Австралией и Великобританией была оценена в 20,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 28,33 миллиарда долларов).

Согласование сделки

Соглашение согласовали на Даунинг-стрит. Интересы Великобритании представлял премьер-министр Борис Джонсон, а Австралии – премьер-министр Скотт Моррисон.

Сегодняшний день знаменует собой новый рассвет в отношениях Великобритании с Австралией, основанных на нашей общей истории и общих ценностях,

– сказал Джонсон.

Премьер-министры Великобритании и Австралии / Фото: EPA

Соглашение важно также для Австралии

Стоит отметить, что торговая сделка также, не абы как, важна для Австралии, особенно на фоне обострения отношений с Китаем. Напомним, что недавно произошел торговый конфликт между Китаем и Австралией через который Пекин ввел санкции на австралийское вино и говядину. Подробнее об особенностях конфликта, читайте в нашем материале.

Также Поднебесная является крупнейшим торговым партнером Австралии, на которого приходилось 29% торговли Австралии с миром в 2019 году. Поэтому, австралийские фермеры стремятся к диверсификации, из-за роста напряжения между Австралией и Китаем.

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Президент Австралийской национальной федерации фермеров отметил, по поводу нового соглашения, что достичь новых договоренностей, которые касались экспорта в Великобританию было очень сложно, поскольку это было "слишком дорого и очень далеко".

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