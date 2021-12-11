В Великобритании заявили о необходимости поиска альтернативы газу из России

Министр Великобритании Лиз Трасс призвала страны отказаться от поставок газа из России. Она считает, что союзники должны искать альтернативу.

Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала в рамках переговоров глав иностранных ведомств стран G7.

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Страны должны искать альтернативу газу из России

По словам Трасс, страны должны отказаться от российского газа и денег. Это позволит им и дальше сохранять свою независимость.

Министр подчеркнула, что решение некоторых стран "получить в краткосрочной перспективе дешевые энергетику и финансы" имеют негативные долгосрочные последствия, касающиеся свободы и демократии. "Мы не можем повторить эту ошибку", – отметила она.

Трасс добавила, что Великобритания будет работать с партнерами, чтобы убедиться в том, что все демократические страны таки нашли альтернативу российскому газу.

Возможное нападение Москвы на Украину

Глава британского ведомства прокомментировала и наращивание российских войск у украинских границ. Она заявила, что агрессия станет для Кремля стратегической ошибкой и приведет к тяжелым последствиям, в частности жестким экономическим санкциям.

Переговоры глав МИД стран G7: что известно

В Ливерпуле 11 – 12 декабря проходят переговоры глав министерств иностранных дел стран G7.

Одной из главных тем является беспокойство Запада из-за присутствия российских войск вблизи Украины. Страны "Большой семерки" намерены продемонстрировать единство по противодействию агрессии Москвы и поддержке Киева.

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