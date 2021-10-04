В Великобритании компании обанкротились из-за рекордных цен на газ

Четыре энергетические компании в Великобритании объявили себя банкротами. Все за рекордных цен на газ в Европе.

Почему компании обанкротились

Главная причина роста стоимости топлива заключается в ускоренном росте спроса в условиях экономического подъема и восстановления после пандемии, а также в том, что на рынке стало меньше газа.

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Также в ситуации оказались производители удобрений, которые используют как сырье природный газ. Кроме того, страдает тяжелая промышленность и производители алюминия и цемента.

Цена газа в Европе

Цена газа на европейских хабах продолжает расти и по состоянию 4 октября 2021 она превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такие повышение цен в последние недели связывают с:

низкими запасами в европейских подземных хранилищах,

отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;

конкуренция с Азией.

, что в конце сентября до 90% АЗС Великобритании исчерпали запасы горючего, из-за чего люди стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо.

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