Почему компании обанкротились
Главная причина роста стоимости топлива заключается в ускоренном росте спроса в условиях экономического подъема и восстановления после пандемии, а также в том, что на рынке стало меньше газа.
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Также в ситуации оказались производители удобрений, которые используют как сырье природный газ. Кроме того, страдает тяжелая промышленность и производители алюминия и цемента.
Цена газа в Европе
Цена газа на европейских хабах продолжает расти и по состоянию 4 октября 2021 она превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такие повышение цен в последние недели связывают с:
- низкими запасами в европейских подземных хранилищах,
- отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;
- конкуренция с Азией.
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Что известно о работе АЗС Великобритании
- Из-за проблем с горючим правительство Британии даже приостановило действие закона о конкуренции. Он должен способствовать решению проблемы с нехваткой топлива на АЗС.
- Это должно помочь компаниями обмениваться данными и отдавать приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.
- Кстати, Британия уже приостанавливала действие этого закона в марте 2020 года из-за риска перебоев с поставками продукции в супермаркеты в начале пандемии коронавируса.