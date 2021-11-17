В Великобритании инфляция достигла самого высокого уровня за 10 лет
Источник:BBC News
В Великобритании инфляция в октябре этого года выросла до 4,1% годовых, что стало самым высоким скачком за последние десять лет. Все из-за роста цен на топливо и энергоносители.
Инфляция в Великобритании
Инфляция в 4,2% годовых существенно отличается от цели страны в 2%. Главным двигателем инфляции в Банке Англии считают счета за энергопотребление, после того как в прошлом месяце увеличили регуляторный лимит цен на газ и электроэнергию.
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- Ранее, весной текущего года, Банк Англии прогнозировал, что инфляция усмирится до 2,5% годовых в конце 2021 года.
- Однако уже в начале ноября глава регулятора предупреждал, что инфляция может достичь 5% перед тем, как начать спадать.
Динамика роста уровни инфляции в Великобритании
Уровень роста инфляции в Великобритании / Фото BBC News
Что такое инфляцияИнфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Следует отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет экономике.
На что выросли цены
В статистическом ведомстве сообщили, что цены растут во многих категориях — транспорт, газ и электроэнергия, подержанные автомобили. Подорожали также фабричная продукция и сырье, блюда в ресторанах, услуги отелей.
Какие категории подорожали:
- счета за газ, по сравнению с октябрем прошлого года, выросли на 28,1%;
- электроэнергию – на 18,8%;
- цены на горючее достигли максимума с 2012 года;
- подержанные автомобили с апреля подорожали на 27,4%, что связано с нехваткой микропроцессоров в мире, что в свою очередь замедляет производство новых автомобилей и провоцирует повышенный спрос на подержанные.