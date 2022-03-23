Про такі наміри повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Наразі частка атомної енергетики складає 16% у Великій Британії. При цьому кілька реакторів планують закрити.

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Та з огляду на те, що споживання електроенергії протягом наступного десятиліття зростатиме, уряд роздумає над проблемою вже.

Залучення інвестицій

Цікаво, що на зустрічі із прем'єром, окрім великих технологічних компаній, прийшли також великі пенсійні компанії, страховики та іноземні інвестори. Адже Велика Британія прагне залучити приватний капітал для будівництва нових АЕС. А ця сфера вважається ризиковою.

Нарощення ядерних проєктів є абсолютно важливим для зниження витрат на енергію, скорочення імпорту дорогого газу та зміцнення нашої енергетичної безпеки. Для цього треба терміново інвестувати в атомні станції разом з інвестиціями у відновлювані джерела енергії,

– заявив Том Грейтрекс, виконавчий директор Асоціації ядерної промисловості (NIA).

Наразі уряд Великої Британії розглядає законодавчі зміни, щоб надати інвесторам більше впевненості.

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