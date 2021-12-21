Веерных отключений не будет: правительство заверило, что Украина пройдет отопительный сезон
Источник:24 канал
Министр энергетики Герман Галущенко заверил украинцев, что веерных отключений во время отопительного сезона не будет. В то же время, по словам чиновника, причиной отсутствия отопления могут быть только плановые ремонтные работы, однако их график можно проследить.
По словам Германа Галущенко, плановые ремонтные работы – единственная причина отключений энергоснабжения. Однако графики проведения таких работ есть в открытом доступе на сайтах облэнерго.
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Что делать, если энергоснабжение после работ не восстановили
Герман Галущенко опроверг заявления о том, что проведением ремонтных работ прикрывают веерные отключения. Министр пояснил, что ремонты планируют заранее и каждый желающий может посмотреть их на сайте того или иного облэнерго, ведь определены дата и часы их проведения.
Кроме того, Галущенко объяснил, как действовать в случае, когда часы ремонтов прошли, а энергоснабжение не восстановлено. Министр энергетики отметил, что в таком случае нужно обращаться в Госэнергонадзор.
Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. Плановые ремонты электросетей анонсируются заранее, эта информация размещается публично. Если вы видите, что такие ремонты затягиваются, то обращайтесь в Госэнергонадзор,
– заявил Галущенко.
Министр энергетики опроверг прикрытие веерных отключений ремонтными работами: смотрите видео