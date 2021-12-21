По словам Германа Галущенко, плановые ремонтные работы – единственная причина отключений энергоснабжения. Однако графики проведения таких работ есть в открытом доступе на сайтах облэнерго.

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Что делать, если энергоснабжение после работ не восстановили

Герман Галущенко опроверг заявления о том, что проведением ремонтных работ прикрывают веерные отключения. Министр пояснил, что ремонты планируют заранее и каждый желающий может посмотреть их на сайте того или иного облэнерго, ведь определены дата и часы их проведения.

Кроме того, Галущенко объяснил, как действовать в случае, когда часы ремонтов прошли, а энергоснабжение не восстановлено. Министр энергетики отметил, что в таком случае нужно обращаться в Госэнергонадзор.

Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. Плановые ремонты электросетей анонсируются заранее, эта информация размещается публично. Если вы видите, что такие ремонты затягиваются, то обращайтесь в Госэнергонадзор,

– заявил Галущенко.

Заметьте! Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Однако сейчас о таких отключений говорят из-за нехватки энергоресурсов. В то же время представители власти неоднократно заявляли, что в Украине достаточно ресурсов для этого отопительного сезона.

Министр энергетики опроверг прикрытие веерных отключений ремонтными работами: смотрите видео