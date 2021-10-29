Веерные отключения, падение экономики, – Кошарная о последствиях остановки поставок угля Россией
Источник:24 канал
Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину. Поэтому наше государство ждут серьезные последствия.
Такой плохой подготовки к осенне-зимнему периоду, как летом 2021 года, раньше не было. Об этом в эфире 24 канала сообщила эксперт и член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.
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По ее словам, вместо того, чтобы антикризисный штаб занимался увеличением отечественного угля и газа и вместо подписывания контрактов с другими странами, кроме России, министр энергетики перерезал ленты на объектах, которые до сих пор не сдали в эксплуатацию.
Население может бунтовать
В то же время Украина проснулась только тогда, когда сезон начался. Такая ситуация является парадоксальной, ведь наше государство имеет много запасов своего угля.
Теперь нас ждут веерные отключения, падение экономики, график. В конце люди будут организовывать бунты,
– подчеркнула Кошарная.
Такую ситуацию, по ее мнению, допустили, ведь приоритеты у всех были разные. Эксперт считает, что происходит пиар, манипуляция и обман общества.
На самом деле нужно было признать проблему, объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике на уровне Кабмина, расписать все шаги, просить население экономить электроэнергию.
"Бездействие, некомпетентность и непонимание последствий, а только желание не приносить плохие новости в Офис Президента привело к такой ситуации", – пояснила Кошарная.Отметим! Кремль уже не в первый раз устраивает похожую подлость перед отопительным сезоном. Осенью 2014 года Россия тоже прекращала поставки энергетического угля в Украину.
Россия прекращает поставки угля
- Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что Кремль решил остановить поставки энергетического угля в Украину.
- Это именно тот уголь, который нужен для работы наших теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций.
- Отметим, что Россия прекращает поставки уже с 1 ноября 2021 года.
- По информации Минэнерго, за ноябрь Украина импортировала 562 тысячи тонн угля. В то же время в Укрэнерго предупредили, что запасы угля на складах ТЭС являются низкими.
- По состоянию на утро 25 октября общие запасы угля снизились на 6,5%, по сравнению с 2020 годом.
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