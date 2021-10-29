Такой плохой подготовки к осенне-зимнему периоду, как летом 2021 года, раньше не было. Об этом в эфире 24 канала сообщила эксперт и член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

К теме Веерные отключения электроэнергии очень вероятны, – экономист

По ее словам, вместо того, чтобы антикризисный штаб занимался увеличением отечественного угля и газа и вместо подписывания контрактов с другими странами, кроме России, министр энергетики перерезал ленты на объектах, которые до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Население может бунтовать

В то же время Украина проснулась только тогда, когда сезон начался. Такая ситуация является парадоксальной, ведь наше государство имеет много запасов своего угля.

Теперь нас ждут веерные отключения, падение экономики, график. В конце люди будут организовывать бунты,

– подчеркнула Кошарная.

Такую ситуацию, по ее мнению, допустили, ведь приоритеты у всех были разные. Эксперт считает, что происходит пиар, манипуляция и обман общества.

На самом деле нужно было признать проблему, объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике на уровне Кабмина, расписать все шаги, просить население экономить электроэнергию. Ольга Кошарная Член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

"Бездействие, некомпетентность и непонимание последствий, а только желание не приносить плохие новости в Офис Президента привело к такой ситуации", – пояснила Кошарная.

Отметим! Кремль уже не в первый раз устраивает похожую подлость перед отопительным сезоном. Осенью 2014 года Россия тоже прекращала поставки энергетического угля в Украину.

Россия прекращает поставки угля

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что Кремль решил остановить поставки энергетического угля в Украину.

Это именно тот уголь, который нужен для работы наших теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций.

Отметим, что Россия прекращает поставки уже с 1 ноября 2021 года.

По информации Минэнерго, за ноябрь Украина импортировала 562 тысячи тонн угля. В то же время в Укрэнерго предупредили, что запасы угля на складах ТЭС являются низкими.

По состоянию на утро 25 октября общие запасы угля снизились на 6,5%, по сравнению с 2020 годом.

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