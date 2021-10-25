Веерные отключения электроэнергии очень вероятны, – экономистка

В Украине фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза, поэтому ситуация ухудшается. Несмотря на это, веерные отключения электроэнергии являются очень вероятными.

Об этом рассказала экономистка Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. По ее словам, пока нет никаких шагов от власти, чтобы исключить такую ситуацию.

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Войцицкая рассказала, что в Украине как частные компании, которые контролируют тепловые электростанции, так и "Центрэнерго" не сделали ничего, чтобы украинцы могли "зайти" в новый отопительный сезон с достаточным объемом запасов угля.

Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Как рассказала экономистка, первые признаки энергетического кризиса были заметными еще в июне – июле 2021 года. Однако тогда государство также не пыталось исправить ситуацию.

К сожалению, надо констатировать, что веерные отключения или в 2021 году, либо в начале 2022 года очень вероятны. Виктория Войцицкая экономистка

Войцицкая также выразила надежду, что в ближайшее время на уровне Совета нацбезопасности и обороны созовут экстренное заседание, где будут обсуждать этот вопрос и разрабатывать необходимый план действий.

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Войцицкая рассказала о вероятных веерных отключениях: смотрите видео

Что этому предшествовало