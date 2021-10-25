Об этом рассказала экономистка Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. По ее словам, пока нет никаких шагов от власти, чтобы исключить такую ситуацию.
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Войцицкая рассказала, что в Украине как частные компании, которые контролируют тепловые электростанции, так и "Центрэнерго" не сделали ничего, чтобы украинцы могли "зайти" в новый отопительный сезон с достаточным объемом запасов угля.
Как рассказала экономистка, первые признаки энергетического кризиса были заметными еще в июне – июле 2021 года. Однако тогда государство также не пыталось исправить ситуацию.
К сожалению, надо констатировать, что веерные отключения или в 2021 году, либо в начале 2022 года очень вероятны.
Войцицкая также выразила надежду, что в ближайшее время на уровне Совета нацбезопасности и обороны созовут экстренное заседание, где будут обсуждать этот вопрос и разрабатывать необходимый план действий.
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Войцицкая рассказала о вероятных веерных отключениях: смотрите видео
Что этому предшествовало
- По данным Минэнерго, по состоянию на 18 октября запасы угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей составляли 752,9 тысячи тонн. За неделю они уменьшились почти на 6%.
- Уже 25 октября стало известно, что на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составляют 701,3 тысячи тонны. Это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.
- В Укрэнерго также заявляли об ухудшении ситуации с накоплением угля. В начале октября теплоэлектростанции имели в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено в графике.
- Стоит заметить, что Минэнерго в августе увеличило плановые показатели накопления угля до 3 миллионов.