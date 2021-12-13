Ведущие мы выполнили, – Марченко об условиях для получения транша от МВФ

Украина в ноябре получила новый транш от МВФ и уже в ближайшее время может получить еще один, но для этого есть конкретные условия. Однако основное государство уже выполнило.

Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" рассказал министр финансов Сергей Марченко. В рамках действующей программы Украине осталось получить еще 2,2 миллиарда долларов.

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"Мы надеемся выполнить все обязательства – остаток программы. Основное мы выполнили – это судебная и антикоррупционная реформа", – рассказал министр.

По словам Марченко, именно они являются наиболее наболевшими и формируют представление и перспективу программы.

Украина может еще получить 2,2 миллиарда долларов, если выполнит 12 условий . При этом государство должно сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.

Как рассказал министр финансов, общение с МВФ происходит долго, ведь его представители хотят сформировать более широкую повестку дня для Украины. В то же время украинская сторона хочет такого, который может выполнить.

Поэтому дискуссии жесткие и сложные. Министерство финансов не может повлиять ни на судебную реформу, ни на антикоррупционную, ни на энергетический сектор. Однако переговоры ведут с нами, потому что нам нужны деньги,

– подчеркнул министр.

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