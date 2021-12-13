Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" рассказал министр финансов Сергей Марченко. В рамках действующей программы Украине осталось получить еще 2,2 миллиарда долларов.
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"Мы надеемся выполнить все обязательства – остаток программы. Основное мы выполнили – это судебная и антикоррупционная реформа", – рассказал министр.
По словам Марченко, именно они являются наиболее наболевшими и формируют представление и перспективу программы.
Как рассказал министр финансов, общение с МВФ происходит долго, ведь его представители хотят сформировать более широкую повестку дня для Украины. В то же время украинская сторона хочет такого, который может выполнить.
Поэтому дискуссии жесткие и сложные. Министерство финансов не может повлиять ни на судебную реформу, ни на антикоррупционную, ни на энергетический сектор. Однако переговоры ведут с нами, потому что нам нужны деньги,
– подчеркнул министр.
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Транш от МВФ для Украины: коротко
- В МВФ 22 ноября сообщили о согласовании транша в размере 699 миллионов долларов для Украины в рамках продолжения действия программы stand-by.
- Это уже второй транш, но не последний. Украина может еще получить 2,2 миллиарда долларов, если выполнит 12 условий.
- Владимир Зеленский в твиттере поддержал решение МВФ. По его словам, деньги направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
- Стоит заметить, что новую программу stand-by для Украины МВФ согласовал в июне 2020 года. Ее размер – 5 миллиардов долларов, а срок – 1,5 года.