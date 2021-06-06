Важна ли для Украины Беларусь: кто бы выиграл в торговой войне

Отношения Украины и Беларуси сейчас напряженные из-за политических событий в соседней стране. Это уже вылилось в определенные торговые ограничения со стороны Беларуси.

Мы выяснили насколько важной для Украины является торговля с Беларусью и ожидать ли украинцам дефицита бензина, А Украине – меньших поступлений в бюджет.

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Чем торгуют Украина и Беларусь

Беларусь в основном экспортирует в Украину:

нефтепродукты;

удобрения;

автотранспорт.

Нефтепродукты

Украина не обеспечивает себя полностью нефтепродуктами, поэтому приходится покупать у России, Беларуси и ЕС. По подсчетам Консалтинговой группы А-95, в 2020 году Беларусь поставляла Украине:

Бензин и дизель, занимая 30% рынка в Украине;

Битум – 50%;

Сжиженный газ – 17%.

Информация, что Беларусь может прекратить экспортировать бензин А-95 в Украину, подняли волну дискуссий в украинском обществе.

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где по их продукту 50% рынка,

– писал в фейсбуке Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95.

Впоследствии оказалось, что Беларусь все же будет поставлять бензин. Самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что все останется без изменений. А вот Белорусская нефтяная компания заявила, что доставит 10 тысяч А-95 в июне. Это пятая часть от месячной нормы.

Сергей Куюн не верит, что Беларусь смогла бы долго воздерживаться от привычных объемов поставок в Украину, ведь для нее мы огромный рынок и источник поступлений. Но если это произойдет, то Украине есть чем заменить белорусские нефтепродукты и здесь речь идет не о России.



Украина может обойтись без белорусского бензина /Фото auto.ria

"Чтобы перекрыть потребность в бензине, "Укртатнафта" должна нарастить переработку на 2 миллиона тонн или в два раза. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там можно добрать и 1,5 миллиона тонн дизтоплива, что в сумме с объемом из Кременчуга перекроет белорусский объем", – поясняет эксперт.

Кроме того, Украина может восполнить пробелы импортом из Литвы, Польши или морем. Единственной проблемой является битум, поставки которого не удастся полностью заменить. Но и в этом нет катастрофической проблемы, ведь этот ресурс можно заменить.

Так что мы без белорусского топлива проживем, а вот выживет ли без продаж в Украине белорусская нефтепереработка? Вряд ли,

– резюмирует Сергей Куюн.

Автотранспорт

Еще в 2020 году Украина закупала белорусские автобусы и другие транспортные средства. Но в этом году все может измениться, поскольку межведомственная комиссия по международной торговле решила установить специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси, сообщает Правительственный курьер.

Пошлину ввели в ответ на дискриминационные действия со стороны Беларуси, которая, по сообщению Кабмина, ограничивала доступ украинской продукции в этом сегменте на рынок Беларуси.

Украина в основном экспортирует в Беларусь:

остатки и отходы пищевой промышленности;

черные металлы (металлургия);

семена и плоды масличных растений (агро).

Беларусь решила наложить ограничения на импорт определенных продуктов из Украины, но они не входят в тройку основных групп товаров, которые Украина продает Беларуси, поэтому существенного влияния на объемы экспорта не будет.

Более того, от уменьшения объемов торговли Беларусь пострадает куда больше, чем Украина. Далее рассказываем почему.

Экономические отношения Украины и Беларуси

Украина для Беларуси

Товарооборот между Украиной и Беларусью в январе-марте 2021 года составил 1,245 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Украина является важным торговым партнером Беларуси, ведь мы являемся второй страной по объемам экспорта из Беларуси (11,4%) и четвертой страной-импортером (3,6%).

Беларусь для Украины

Однако для Украины Беларусь является менее важным партнером:

Всего 15 место среди стран, куда Украина экспортирует продукцию (2,2%).

6 место Беларусь занимает среди стран-импортеров Украины (5,7%).

К слову, за последний год Беларусь опустилась на одну ступень среди торговых партнеров Украины – теперь на 7 месте. Мы же и дальше на втором месте среди торговых партнеров Беларуси, по данным myfin.by.

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Позиция Беларуси

Интересно, что в Беларуси отрицают, что введение режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров связано с обострением отношений Беларуси и Украины, закрытием авиасообщения и тому подобным.

Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей,

– говорит первый заместитель министра иностранных дел Гурьянов.

Что произошло