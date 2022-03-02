С валютных счетов можно забирать до 30 тысяч гривен в день, — НБУ

В Нацбанке рассказали, что регулятор ослабил ряд запретов на сделки в иностранной валюте. Подробнее об операциях, которые позволяет проводить Нацбанк и запретах – читайте дальше.

Снятие валюты со счетов

Украинцы с 1 марта этого года могут забирать со своих счетов в иностранной валюте до 30 тысяч гривен наличными. Напомним, что ранее регулятор полностью запрещал выдачу наличных с валютных счетов.

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Также в НБУ сообщили, что население может:

без ограничений снимать наличную иностранную валюту со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;

снимать наличную валюту в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка;

использовать платежные карты за границей для расчетов и обналичивания. Нацбанк добавил их в перечень исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.

Что запрещает НБУ

Зачисление средств на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории России и Беларуси.

Прием в Украине электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных участниками соответствующих международных платежных систем.

С момента внедрения военного положения НБУ не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей.

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