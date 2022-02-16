Валютная паника: как гибридная война РФ повлияла на экономику Украины

На фоне заявлений иностранных СМИ о вероятном вторжении РФ экономическое состояние Украины ухудшилось. За 2022-й гривна стремительно обесценилась относительно доллара. Уменьшились и золото-валютные резервы. В то же время угроза распространения военной агрессии РФ на другие регионы Украины вызвала продуктовую панику – многие украинцы начали покупать избыточное количество товаров на всякий случай.

Вместе с экономическим аналитиком Любомиром Шавалюком разбирались, на какие отрасли экономики больше всего повлияла гибридная война Российской Федерации, сколько денег теряет Госбюджет вследствие панических настроений украинцев и как стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

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Валютная паника и уменьшение золото-валютных резервов

За полтора месяца с начала 2022-го гривна обесценилась на 4,4% относительно доллара США. По словам эксперта, "это – очень стремительный темп, особенно учитывая то, что в течение последних лет гривна обычно в начале года имеет тенденцию укрепляться под влиянием сезонных факторов".

Шавалюк подчеркивает, что в конце января на межбанковском валютном рынке в течение нескольких часов курс держался на уровне 29 гривен за доллар. Это – самое высокое значение со времен глубокой валютной паники начала 2015 года, добавляет аналитик.

Стабилизационная способность Нацбанка может быть поставлена под угрозу, если ситуация усложнится и выйдет на другой уровень опасности, предполагает Любомир Шавалюк / Фото – Pixabay

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Последствия станут ощутимыми со временем – ускорение инфляции из-за удорожания импортной продукции, а также товаров и услуг внутреннего производства (например, зерна или масла), стоимость которых привязана к мировым ценам. Главное следствие – снижение покупательной способности доходов украинцев. То есть впоследствии украинцы станут беднее, почувствуют валютную панику на своих карманах,

– говорит эксперт.

С 1 января до 11 февраля текущего года для сглаживания чрезмерных колебаний валютного курса Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 1,56 миллиарда долларов – на 22% больше, чем в целом за весь 2021-й, обращает внимание Шавалюк.

Он говорит, что пока резервов НБУ достаточно для сглаживания валютной паники. Однако аналитик предполагает, что стабилизационная способность Нацбанка может быть поставлена под угрозу, если ситуация усложнится и выйдет на другой уровень опасности.

Падение цен на ОВГЗ и выполнение госдолга

По мнению эксперта, в стране существуют проблемы управления государственным долгом. Он рассказывает, что доход к погашению украинских еврооблигаций значительно вырос вследствие их распродажи на глобальном рынке.

Еврооблигации или евробонды – это государственные облигации, размещаемые на зарубежных биржах в долларе и евро.

Еще три месяца назад суверенные евробонды Украины с погашением в 2022 году торговались с доходностью около 3%, а сейчас торгуются с доходностью к погашению около 13 – 15%. Это существенно усложняет, а фактически делает невозможным выход на внешние рынки с новыми заимствованиями, что создает излишний риск выполнения бюджета, – объясняет Любомир Шавалюк.

С аукционов, проводимых в 2022-м, суммарный объем привлечения едва превысил 13 миллиардов гривен в эквиваленте, говорит экономический аналитик / Фото – BIK Ratings

По его словам, до 14 февраля иностранцы продали облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины более чем на 13,7 миллиарда гривен. Вследствие этого ОВГЗ упали в цене. За последние три месяца их доходность к погашению выросла от двух до четырех процентных пунктов, добавляет экономист.

Госбюджет имеет проблемы не только с внешними заемщиками, но и вообще с размещением новых ОВГЗ, обращает внимание аналитик. 28 декабря 2021-го, на последнем аукционе по первичному размещению внутренних гособлигаций, привлекли почти 15 миллиардов гривен. В то же время с аукционов, проведенных в 2022-м, суммарный объем привлечения едва превысил 13 миллиардов гривен в эквиваленте.

Международные резервы Украины в январе 2022 года сократились на 5,3%. Сейчас в долларовом эквиваленте сумма резервов составляет почти 30 миллиардов долларов.

Если такая ситуация сохранится надолго, то она будет создавать риски для выполнения бюджета,

– подчеркивает Шавалюк.

Продуктовая паника и уменьшение иностранных инвестиций

Экономический аналитик рассказывает, что среди иностранных инвесторов существует молчаливое согласие не инвестировать в Украину в период острой военной угрозы. По его словам, якобы если кто из иностранных инвесторов планировал какие-то капиталовложения – "поставил их на паузу".

Кто уже работает здесь (речь идет об иностранных инвесторах – 24 канал) – пытается вывести заработанные деньги (например, в форме дивидендов) в безопасное место. Здесь также статистики нет, но учитывая исторические данные, речь идет о суммах, кратных ста миллионам долларов в неделю,

– говорит он.

Дивиденды – пассивные доходы налогоплательщика.

Шавалюк предполагает, что угроза войны заставляет многих украинцев закупать избыточные количества товаров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В то же время панические настроения украинцев вызвали так называемую продуктовую панику. Шавалюк предполагает, что угроза войны заставляет многих украинцев закупать избыточные количества товаров на всякий случай. По его мнению, это якобы позволяет производителям и продавцам легче поднимать цены и недобросовестно зарабатывать на такой панике.

В итоге такие действия (производителей и продавцов – 24 канал) ударят по кошелькам украинцев, но оценить масштаб этого удара довольно трудно,

– подчеркивает эксперт.

Как стабилизировать экономическую ситуацию в стране

По мнению аналитика, для стабилизации экономической ситуации нужно работать в нескольких направлениях. Во-первых, украинцам следует осознать, что Россия – "перманентная цивилизационная угроза, которая не отступит, пока не получит в ответ".

Во-вторых, в стране стоит в усиленном режиме бороться с хищением бюджетных средств, считает эксперт. Он добавляет, что "с помощью международных партнеров нам стоит восполнить те пробелы, которые возникли в финансировании государства, корпораций, домохозяйств".

В-третьих, необходимо снизить давление государства на бизнес, резюмирует Любомир Шавалюк.

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