Недавно Верховная Рада приняла законы о реструктуризации валютных кредитов. Сейчас в Украине нельзя выдавать потребительские кредиты в иностранной валюте, но прежде такого ограничения не было, поэтому банки активно выдавали кредиты украинцам, которые никогда не получали зарплату в иностранной валюте.

Кого коснется реструктуризация долгов

София Кикиш, адвокат АО "Matviyiv & Partners", объясняет, что реструктуризация по новому закону распространяется на непогашенные потребительские кредиты (то есть кредиты выданные на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью), которые предоставлены в иностранной валюте и обеспечены ипотекой.

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Кредиты заемщиков должны соответствовать следующим требованиям:

по состоянию на 01 января 2014 года отсутствует просроченная задолженность по телу кредита и процентов (или же она погашена до момента проведения реструктуризации);

площадь объекта ипотеки не превышает: для квартиры – 140 квадратных метров, для дома – 250 квадратных метров, для земельного участка – нормы бесплатной передачи, установленные земельным законодательством;

у заемщика или поручителя отсутствует иное недвижимое имущество, в то время, как предмет ипотеки соответствует хотя бы одному из критериев: является местом постоянного жительства заемщика или поручителя; является незавершенным строительством; полностью или частично приобретен за кредитные средства; является садовым домом; является земельным участком, предназначенным для строительства.

Для того, чтобы реструктурировать задолженность, заемщику необходимо в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу обратиться в банк с соответствующим заявлением,

– говорит Кикиш.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что закон предусматривает перевод валютных кредитов в гривну по среднему курсу между курсом НБУ на день выдачи и курсом НБУ на день реструктуризации. Например, если курс на дату выдачи кредита составлял 8 гривен за доллар, а на дату реструктуризации 28 гривен, то курс конвертации будет составлять 18 гривен за доллар.

Ставка в гривне по реструктурированному кредиту будет устанавливаться на уровне украинского индекса ставок по депозитам на срок 12 месяцев + 1%. То есть, в настоящее время кредитная ставка по реструктуризированным кредитам составила бы 9,4% годовых. При этом заемщик должен вернуть реструктуризированный кредит в течение 10 лет. По реструктуризированным кредитам останавливаются все производства по взысканию задолженности и изъятию залога. Также списываются все начисленные пени и штрафы,

– говорит Хмелевский.

Реструктуризация валютных кредитов может негативно повлиять на банки / Фото Pixabay

Преимущества и минусы нововведений

В Национальном банке Украины к таким нововведениям отнеслись не слишком положительно. Там сказали, что валютная ипотека уже нанесла немалый ущерб банкам: из-за того, что в стране долго действовал на мораторий на взыскание имущества, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в инвалюте и из-за отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктурировать такие кредиты, они стали преимущественно незанятым украинцам, поэтому банки должны были покрывать их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

Кстати, действие моратория должно было прекратиться 21 апреля, но сейчас его продлили на 5 месяцев с даты вступления в силу этого закона.

Закон является выгодным для заемщиков. Только за счет льготного курса конвертации он может сократить свою задолженность примерно на треть. Тем не менее, такая реструктуризация не выгодна для банков кредиторов. Лишь путем конвертации они могут понести убытки примерно на 10 миллиардов гривен,

– говорит Хмелевский.

Он добавил, что ставка гривневых кредитов также будет достаточно низкой. Все это негативно скажется на финансовом положении банков. Однако массового банкротства банков от этого не будет.

София Кикиш отметила, что заемщики положительно восприняли введенные законом механизмы реструктуризации, ведь они смогут вернуть свои отношения с банками в законное поле и в течение 10 лет придерживаться нового графика платежей (именно таков минимальный срок реструктуризации).

При этом, все уплаченные предварительно суммы пени и штрафов за просрочку будут зачислены в погашение тела кредита и процентов, а сами проценты будут обсчитываться по среднему курсу валюты между датой выдачи кредита и датой реструктуризации,

– объяснила Кикиш

Она говорит, что НБУ и банковское сообщество на введенные изменения отреагировало скорее негативно, ведь реструктуризация стала обязанностью, а не правом банка и будет подлежать применению даже, если кредит не является проблемным. Кроме этого все судебные решения, которыми были взысканы денежные средства или обращено взыскание на имущество не будут подлежать исполнению, а потому кредитору в случае нарушения обязательств нужно будет заново проходить весь процесс судебной волокиты;

Очевидно, что банковский сектор не доволен «синицей в руках», поскольку указанные нововведения не совсем соответствуют принципу баланса сторон, могут привести к снижению активов банков, возможностей выдачи новых ипотек и обслуживания действующих депозитов, а также негативно повлияют на инвестиционную привлекательность проблемных кредитов,

– подытожила Кикиш.