В валюте Венесуэлы стало на 6 нулей меньше

Правительство Венесуэлы провело деноминацию национальной валюты. После нее у боливара стало на 6 нулей меньше. Новую купюру презентовали 1 октября.

Что случилось с валютой Венесуэлы

До корректировки, купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 миллион боливаров. По состоянию на 30 сентября она стоила чуть меньше 25 центов.

Интересно 2,5 доллара за 1 миллион боливаров: как Венесуэла будет спасать национальную валюту

Теперь самой большой купюрой будет 100 боливаров. Она будет стоить около 25 долларов.

Деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас усложняет огромное количество нулей в сумах,

– говорится в сообщении.

Заметим, экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит транзакции. Проблему гиперинфляции это не решит из-за неэффективной политики властей.

Коротко об инфляции в Венесуэле

Гиперинфляция в Венесуэле продолжается как минимум с 2017 года.

По данным индекса Bloomberg, в 2020 году она достигла 2 575%.

Правительство уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял 3 нуля в 2008 году и 5 нулей в 2018 году.

В марте 2021 года в Венесуэле ввели три новые банкноты: 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.

Ранее двухлитровая бутылка газировки в Венесуэле могла стоить более 8 миллионов боливаров. В то же время банки разрешали гражданам снимать не более 20 миллионов боливаров в день.