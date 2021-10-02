Что случилось с валютой Венесуэлы

До корректировки, купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 миллион боливаров. По состоянию на 30 сентября она стоила чуть меньше 25 центов.

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Теперь самой большой купюрой будет 100 боливаров. Она будет стоить около 25 долларов.

Деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас усложняет огромное количество нулей в сумах,

– говорится в сообщении.

Заметим, экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит транзакции. Проблему гиперинфляции это не решит из-за неэффективной политики властей.

Интересно! Ранее двухлитровая бутылка газировки в Венесуэле могла стоить более 8 миллионов боливаров. В то же время банки разрешали гражданам снимать не более 20 миллионов боливаров в день.

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