Что случилось с валютой Венесуэлы
До корректировки, купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 миллион боливаров. По состоянию на 30 сентября она стоила чуть меньше 25 центов.
Интересно 2,5 доллара за 1 миллион боливаров: как Венесуэла будет спасать национальную валюту
Теперь самой большой купюрой будет 100 боливаров. Она будет стоить около 25 долларов.
Деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас усложняет огромное количество нулей в сумах,
– говорится в сообщении.
Заметим, экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит транзакции. Проблему гиперинфляции это не решит из-за неэффективной политики властей.
Коротко об инфляции в Венесуэле
- Гиперинфляция в Венесуэле продолжается как минимум с 2017 года.
- По данным индекса Bloomberg, в 2020 году она достигла 2 575%.
- Правительство уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял 3 нуля в 2008 году и 5 нулей в 2018 году.
- В марте 2021 года в Венесуэле ввели три новые банкноты: 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.