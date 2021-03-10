Вакцинация от коронавируса приведет к стремительному экономическому росту, – ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики в 2021 году. Впрочем, важным условием является быстрое развертывание кампании вакцинации населения от коронавируса.
Источник:ОЭСР
В Организации убеждены, что широко распространенная вакцинация взрослого населения по состоянию на сегодня является лучшей экономической стратегией. Это приведет к тому, что экономика и занятость вновьбудут расти.
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Если мы воюем с вирусом, тогда нам нужно поставить производство вакцин на военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру,
– отмечают в ОЭСР.
Прогноз экономического роста:
- Организация прогнозирует, что в 2021 году мировая экономика может вырасти на 5,6%.
- При этом в 2022 году темпы роста несколько замедлятся и составят примерно 4%.
- К слову, по предварительным оценкам ОЭСР, кризис в 2020 году привел к падению мировой экономики примерно на 4,5%.
Прогноз для Украины
- Всемирный банк ранее прогнозировал рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%.
- Зато Министерство финансов в свой макроэкономический прогноз заложило прогнозируемый рост сразу на 4,6%.
- В то же время в 2022 и 2023 годах прогнозируют рост на 4,3% и 4,7% соответственно.
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