Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики в 2021 году. Впрочем, важным условием является быстрое развертывание кампании вакцинации населения от коронавируса.

В Организации убеждены, что широко распространенная вакцинация взрослого населения по состоянию на сегодня является лучшей экономической стратегией. Это приведет к тому, что экономика и занятость вновьбудут расти.

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Если мы воюем с вирусом, тогда нам нужно поставить производство вакцин на военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру,

– отмечают в ОЭСР.

Прогноз экономического роста:

Организация прогнозирует, что в 2021 году мировая экономика может вырасти на 5,6% .

мировая экономика может вырасти на . При этом в 2022 году темпы роста несколько замедлятся и составят примерно 4% .

темпы роста несколько замедлятся и составят примерно . К слову, по предварительным оценкам ОЭСР, кризис в 2020 году привел к падению мировой экономики примерно на 4,5%.

Прогноз для Украины