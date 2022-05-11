В Украине создадут стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед: в ОП рассказали детали

11 мая 2022 , 18:26
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Источник:

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал о ситуации с горючим в Украине и о планах властей относительно этого вопроса.

Во время брифинга заместитель главы Офиса Президента сообщил, что власти создадут дополнительный стратегический запас нефтепродуктов. Он добавил, что его невозможно будет разбомбить и уничтожить, что соответственно создает условия для стабилизации ситуации и наличия сырья на ближайшие месяцы.

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В ОП прокомментировали ситуацию с горючим в Украине

Ростислав Шурма заявил, что на сегодняшний день объемы импорта равны темпам использования горючего на ежедневной основе. Речь идет о бензине и дизеле. Заместитель главы ОП подчеркнул, что объемы импорта увеличились в 5 раз.

Сегодня в страну въезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность граждан,
– сообщил Шурма.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил о плане подать на рассмотрение в Совет законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов в Украине. Планируется, что это будет действовать до окончания войны и 6 месяцев спустя.

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Автор: Віта Свірневська