В Украине подешевел сезонный овощ: цены упали на 50%

В Украине снизилась цена на огурцы. Этот сезонный овощ, который так любят украинцы, подешевел от 30% до 50%.

Дефицит огурцов не случился

Аграрии прогнозировали в Украине дефицит сезонных овощей, в частности огурцов в связи с вынужденной эмиграцией более 5 миллионов человек и сложными условиями работы тепличных комбинатов.

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Закрыть потребность на рынке было сложно также из-за отсутствия поступления продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области, находящегося под временной оккупацией россиянами.

Как удалось закрыть потребность на рынке

Однако отечественные огурцы заменили импортными. Эксперты отметили, что такой способ решения проблемы дефицита овоща в этот период года является нетрадиционным. Однако он был вынужденным.

Решение проблемы недостаточного предложения огурца на внутреннем рынке Украины было увеличение объемов импорта овощей из Польши, и еще более ощутимый рост объемов поставок из Молдовы,

– говорится в сообщении.

Насколько удалось снизить цену

Следовательно, с начала июня местные комбинаты снизили предыдущие отпускные цены на свою продукцию от 30% до 50%.

Однако для розничного покупателя цена все еще кусается. В частности, в супермаркетах за огурцы придется заплатить 60 – 70 гривен за килограмм.

Причины подорожания овощей и фруктов в Украине

Высокие цены в Украине наблюдают на ранние овощи из-за того, что их не поставляют из оккупированных областей юга Украины.

В частности, из-за временной оккупации Херсонской и части Запорожской областей российскими войсками нет возможности получить первые овощи открытого грунта с юга.

Прогнозируют, что высокие цены будут сохраняться до конца июня.

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Глобального дефицита продуктов в Украине не ожидают. Однако есть определенные товары, с поставкой которых могут возникнуть проблемы.