В Украине ожидают проблемы с поставкой черешни, перцев, лука, дынь и арбузов

Глобальный дефицит продуктов в Украине не ожидается. Однако есть определенные продукты, с поставкой которых могут возникнуть проблемы. Все это очевидно связано с войной России против Украины.

О том, что будет происходить в этом году на украинском продовольственном рынке, рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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По словам Литвин, в Украине не ожидается дефицит продуктов из-за того, что внутреннее производство значительно превышает потребление. Однако оккупация юга Украины и склонность населения делать запасы может привести к определенным проблемам.

Украина – крупная аграрная страна, которая не только кормит себя, но и обеспечивает ключевыми продуктами питания большую часть населения нашей планеты. Поэтому глобально говорить о дефиците продуктов питания оснований нет,

– сказала она.

В то же время она отметила, что есть некоторые исключения, которые вызваны:

временной ограниченностью доступа к территориям Украины, специализирующимся на выращивании определенных культур. В частности, оккупированные Херсонская и часть Запорожской областей специализируются на промышленном выращивании черешни, перцев, лука, баклажанов, дынь и арбузов;

из-за ажиотажного спроса со стороны населения, что связано с желанием сделать запасы продовольствия во время военного положения (гречка).

"Однако недостаток этих продуктов может быть перекрыт посредством импортных поставок нашими партнерами и поступлением урожая нового года на других территориях Украины", – добавила Литвин.

Почему в Украине сохраняются высокие цены на ранние овощи

Высокие цены на ранние овощи держатся из-за того, что не поступает продукция из оккупированных областей юга Украины. Они могут подешеветь только через месяц.

Как отметила Светлана Литвин, в период с октября по май к украинским потребителям овощи (помидоры, огурцы, перец и т.п.) поступают из других стран (преимущественно Турция) и украинских тепличных хозяйств. В июне подключаются овощи открытого грунта из южных областей нашей страны, а затем созревает урожай и по всей территории Украины.

Однако в этом году из-за временной оккупации Херсонской и части Запорожской областей российскими войсками нет возможности получить остальной территории Украины части первых овощей открытого грунта с юга. Поэтому пока держатся высокие цены на ранние овощи.

Добавим, что потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составила 17% в годовом исчислении после 16,4% в апреле.

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