Во время заседания Кабинета Министров Украины решали, что будут делать с этой сложной ситуацией. Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что государство принимает необходимые меры и до конца месяца в Украину должно поступить 350 – 360 тонн топлива, сообщает 24 канал.
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Имеющихся запасов хватит на несколько дней
По словам министра, будущие запасы топлива удается обеспечить совершенно новыми способами. Но из оставшихся на данный момент бензина есть на 5 дней, а дизеля по стране на 3 дня.
При нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны быть на 15 дней не менее.
Когда мы сможем накопить остатки операторов до 15 дней, то вопрос об очередях на заправочных станциях снимется сам собой. У нас их не будет и дефицита тоже не будет,
– сказала Свириденко.
План решения на ближайшее время
По словам министра, есть алгоритм действий на ближайшие недели и месяцы, чтобы избавиться от проблемы с дефицитом топлива.
Первое – это получить поддержку стран Европы для того, чтобы они гарантированно приняли в своих портах наши танкеры, которые направлены на украинский рынок.
Второе – это удаление топлива из России и Беларуси, которое арестовано, но его завезли до 24 февраля, дня, когда Россия напала на Украину.
Третье – загрузить трубопроводы нефтепродуктами из Венгрии в Украину дизельным горючим в объеме не менее 50 тысяч тонн в месяц.
Кроме этого, Нафтогаз Украины будет осуществлять системные закупки, чтобы у нас были ритмичные поставки и долгосрочные контракты.
Что известно о дефиците топлива в Украине
- Нехватка бензина и дизеля возникла в нашем государстве из-за войны. Ведь прекратились поставки из России и были обстрелы как нефтеперерабатывающих заводов, так и баз по хранению. Дефицит побудил крупные сети АЗС ввести ограничения по продаже горючего. Заправить больше позволяют мобильные приложения.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщал, что над решением ситуации работают и скоро горючее уже должно появиться. Однако, по его словам, изменятся цены на него. В ближайшие дни горючее якобы уже должно быть и эти проблемы должны прекратиться.
- Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн высказывал несколько иное мнение. По его словам, есть предварительные оценки, что для нормализации ситуации требуется примерно месяц. Куюн надеялся, что уже к июню 2022 года ситуация с горючим улучшится.
Куюн объяснял, что происходит с топливом в Украине: смотрите видео