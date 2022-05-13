Во время заседания Кабинета Министров Украины решали, что будут делать с этой сложной ситуацией. Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что государство принимает необходимые меры и до конца месяца в Украину должно поступить 350 – 360 тонн топлива, сообщает 24 канал.

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Имеющихся запасов хватит на несколько дней

По словам министра, будущие запасы топлива удается обеспечить совершенно новыми способами. Но из оставшихся на данный момент бензина есть на 5 дней, а дизеля по стране на 3 дня.

При нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны быть на 15 дней не менее.

Когда мы сможем накопить остатки операторов до 15 дней, то вопрос об очередях на заправочных станциях снимется сам собой. У нас их не будет и дефицита тоже не будет,

– сказала Свириденко.

План решения на ближайшее время

По словам министра, есть алгоритм действий на ближайшие недели и месяцы, чтобы избавиться от проблемы с дефицитом топлива.

Первое – это получить поддержку стран Европы для того, чтобы они гарантированно приняли в своих портах наши танкеры, которые направлены на украинский рынок.

Второе – это удаление топлива из России и Беларуси, которое арестовано, но его завезли до 24 февраля, дня, когда Россия напала на Украину.

Третье – загрузить трубопроводы нефтепродуктами из Венгрии в Украину дизельным горючим в объеме не менее 50 тысяч тонн в месяц.

Кроме этого, Нафтогаз Украины будет осуществлять системные закупки, чтобы у нас были ритмичные поставки и долгосрочные контракты.

Что известно о дефиците топлива в Украине

Нехватка бензина и дизеля возникла в нашем государстве из-за войны. Ведь прекратились поставки из России и были обстрелы как нефтеперерабатывающих заводов, так и баз по хранению. Дефицит побудил крупные сети АЗС ввести ограничения по продаже горючего. Заправить больше позволяют мобильные приложения.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщал, что над решением ситуации работают и скоро горючее уже должно появиться. Однако, по его словам, изменятся цены на него. В ближайшие дни горючее якобы уже должно быть и эти проблемы должны прекратиться.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн высказывал несколько иное мнение. По его словам, есть предварительные оценки, что для нормализации ситуации требуется примерно месяц. Куюн надеялся, что уже к июню 2022 года ситуация с горючим улучшится.

Куюн объяснял, что происходит с топливом в Украине: смотрите видео