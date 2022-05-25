Но первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин отметил, что руководство страны может вернуться к практике регулирования цен на топливо, когда ситуация с его дефицитом стабилизируется.

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Почему Украина сняла регулирование цен на топливо

Кудин объяснил, что ценовое регулирование ограничивало импортеров в возможности закупать дорогостоящее топливо и насыщать им украинский рынок.

Котировки в условиях дефицита – это средняя температура по больнице. Ясно, что последние тонны можно купить только дороже. Регулирование этого не давало. То же касается логистики. Сегодня, чтобы забрать дефицитные вагоны или дефицитную перевалку в порту Констанца, Гданьска и других, нужно заплатить больше. Регулирование этого не позволяло,

– объяснил заместитель министра.

Но правительство рассматривает возможность вернуться к регулированию цен на горючее после того, как импортеры отвезут на рынок Украины достаточное количество нефтепродуктов для преодоления дефицита. Но на это уйдет время.

Срок поставки, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу еще месяц назад и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину. Поэтому, как только ситуация нормализуется, я думаю, что с большой вероятностью в той или иной форме ценовое регулирование на рынок вернется.

– сказал Кудин.

Вместе с тем он добавил, что правительство будет реагировать на действия АЗС, продающие горючее по сверхвысоким ценам. Согласно оценке Минэкономики, средняя цена после отмены регулирования должна быть на уровне:

52 гривны за литр дизеля,

58 гривен – бензина.

Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством,

– сказал Кудин.

Он также рассказал, что Минэкономики уже проверило несколько отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

Какова ситуация с топливом в стране

Кудин заявил, что месячные объемы поставок дизельного топлива в Украину превышают потребление на 20%. По его словам, этого достаточно, чтобы человек заправил около 20 литров. Но признался, что этого недостаточно для того, чтобы убрать ограничения и убрать очередь.

Причина этого – незначительные остатки. Если до войны у операторов рынка были запасы горючего на 15 – 20 дней реализации, то сейчас они составляют 3 – 4 дня. Некоторые операторы вообще работают "из колес".

С бензином ситуация гораздо хуже, чем с дизелем

Объемы поставки бензина не покрывают текущее потребление. Увеличить этот объем надеются на средства соседних стран. В частности, Польша должна доставить в Украину 25 тысяч тонн бензина из госрезерва.

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