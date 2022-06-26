Эмбарго на российское золото

По словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, официальное объявление о запрете ожидается во вторник. Он отметил, что это еще больше изолирует Россию от мировой экономики, предотвращая ее участие на рынке золота. Это будет частью новых санкций.

Читайте также Лидеры G7 обязуются оказывать бессрочную поддержку Украине, – СМИ

Это ключевой экспорт, ключевой источник доходов. Принятие такого шага отрезает этот потенциал, это постоянная иллюстрация тех шагов, которые G7 может сделать коллективно, чтобы продлить изоляцию России и отрезать ее от мировой экономики.

– сказал анонимный чиновник.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что экспорт золота – это источник дохода России в 19 миллиардов долларов в год, и его остановка окажет "значительное" влияние на экономику России, которая уже ощущает выход с рынка 1000 компании из-за полномасштабной войны в Украине.

Европейский Союз тоже поддерживает эмбарго на российское золото

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Европейский Союз готов к внедрению санкций против российского золота, которое предлагают государства "Большой семерки".

"Мы с лидерами стран G7 договорились координировать санкционную политику. Это важно для введения санкций. И мы готовы рассматривать детали и изучить возможность наложения ограничений на золото так, чтобы это было направлено против российской экономики, а не против нас", – отметил он.

Центральный банк России хранит более 2 000 метрических тонн золота на сумму примерно 140 миллиардов долларов, и это пятое по величине хранилище в мире, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Всемирный совет по золоту.

Золото долгое время рассматривалось как спасение от инфляции, но цена драгоценного металла в этом квартале снизилась из-за роста доллара США. Фьючерсы на золото недавно торговались по 1828,10 долларов за унцию (примерно 28,35 г).

Заметьте – в Германии стартовал саммит G7: смотрите видео