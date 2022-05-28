В интернете распространяют многие манипуляции о якобы повышении цен на газ. Однако в Центре противодействия информации доносят реальную ситуацию.

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Цену не будут повышать втрое

Доказывают это утверждение проектом Закона Украины об урегулировании отношений на газовом рынке во время военного положения. Одобрен проект 10 мая 2022 года.

Кстати! Напомним, что Верховная Рада продлила действие военного положения и срок общей мобилизации еще на 90 дней – то есть до 23 августа.

Согласно документу, цены на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги не будут повышать, на тарифы будет происходить мораторий. Подтвердили эту информацию и в "Нафтогазе", отметив, что ситуация не отразится на платежках украинцев.

Еще один распространенный фейк

Еще одна распространенная манипуляция, которая "гуляет" по сети, что якобы цена на газ вырастет, а украинцев об этом не предупредят. Якобы просто поставят перед фактом.

Однако такая информация – тоже фейк. Ведь из-за военного положения в нашем государстве "Нафтогаз" удерживает цену на газ в пределах годового тарифного плана "Фиксированный".

Важно! В настоящее время цена газа составляет 7,96 гривны за кубический метр (с налогом на добавленную стоимость, без стоимости распределения). Известно, что договоры с компаниями и домохозяйствами продолжат автоматически.

Что говорят в "Нафтогазе"

Согласно заявлению, которое опубликовали в "Нафтогазе", повышение цен на газ не планируется. Украинцев успокоили, заверив, что ситуация не будет меняться.

В компании отметили, что благодаря части денег, которые нам предоставляют партнеры, будет происходить сдерживание тарифов на газ и отопление.

Какая ситуация с ценами на электроэнергию

Украинцам не нужно беспокоиться и о росте цен на электроэнергию. До 31 октября 2022 года тарифы останутся такими, как сейчас.

Подтвердил информацию и Президент Украины Владимир Зеленский. Тариф на электроэнергию следующие полгода будет храниться в размере 1 гривны 44 копейки за один киловатт.

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