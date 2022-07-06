В России остановился крупнейший завод по производству свинца

В Подмосковье остановил свою работу завод "Фрегат" – предприятие по производству вторичного свинца. У "Фрегата" нет лицензии на экспорт свинца.

Об этом сообщили российские СМИ. Информацию подтвердили и сотрудники предприятия.

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На экспорт свинца нужно получать разовые лицензии

С мая 2022 года на экспорт свинца необходимо получать разовые лицензии. На этот шаг в правительстве государства-агрессора пошли во избежание дефицита свинца на внутреннем рынке. Но через полтора месяца российский минпромторг не выдал ни одного такого разрешения.

Пока прекращение работы рассчитано на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше. Будем искать рынки сбыта,

– говорят во "Фрегате".

Производством свинца в России занимаются с десяток заводов. Источники рассказали СМИ, что часть из них сейчас на грани полной остановки производства. Некоторые заводы закрылись и пошли на "внеплановый ремонт".

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Несколько российских компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, отказали в выплате дивидендов инвесторам.

Речь прежде всего о "Газпроме" и "Сбербанке".

Россию и Беларусь исключат из Ассоциации почтовых операторов. Это первый подобный прецедент в истории существования PostEur.

Российским сервисным центрам для нормальной работы элементарно не хватает запчастей из-за границы. Им приходится использовать детали из новых или бывших в употреблении гаджетов.

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