В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

Строительство хранилищ для украинского зерна в Польше продлится около трех – четырех месяцев.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития села Генрик Ковальчик. Он заинтересовался идеей президента США Джо Байдена о строительстве временных силосов в Польше вблизи Украины.

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Строительство хранилищ для украинского зерна

Однако пока это предварительная декларация, требующая разработки многих конкретных решений. Они касаются, в частности, расположения, размера, вспомогательной инфраструктуры, источника финансирования, вопроса собственности и многое другое.

– сказал польский министр.

Но, по его мнению, любые силосы должны быть там, где заканчиваются широкие пути из Украины (ред. – Украина и страны Европы имеют разную ширину путей), тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить грузоподъемность.

Ковальчик добавил, что сейчас максимальное количество зерна, которое можно перегружать в Польше, составляет около 1,5 миллионов тонн в месяц, но потребности Украины составляют около 5 миллионов тонн.

Он также отметил, что реализация такого вида инвестиций занимает около трех – четырех месяцев.

Почему возникла необходимость в таком строительстве

С началом полномасштабного вторжения, Россия блокирует в Черном море корабли, которые должны доставить зерно из Украины на мировой рынок. Поэтому во многих странах могут возникнуть проблемы с продовольствием и даже голод.

Ранее в Кремле заявляли, что готовы открыть коридор для судов с продовольствием, но только в обмен на отмену некоторых западных санкций. Но этот вариант не приемлем для Украины, ЕС и США.

Активное участие в урегулировании этой проблемы принимает Турция, она инициировала переговоры между Россией и Украиной и готова оказать помощь в разминировании акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия якобы достигли предварительного соглашения по обеспечению экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. Но на встрече в Анкаре между представителями России и Турции не были достигнуты конкретные договоренности.

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