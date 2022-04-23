Проблемы в банке возникли из-за массового оттока клиентов. Кстати, Amsterdam Trade Bank принадлежит российским олигархам.

К теме В США ввели санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка" и ввели запрет на новые инвестиции

Банк теперь не может выполнять свои финансовые обязательства. Дело в том, что после вторжения России в Украину другие финучреждения стали массово бойкотировать его.

Отметим, что "Альфа-банк" – всего четвертая по величине финансовая организация России. Он вместе со Сбербанком попал под новые санкции Запада.

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