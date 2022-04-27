Об этом в интервью профессиональному изданию Euromoney рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Украина получила более 4 миллиардов долларов от международных партнеров

Шевченко подчеркнул, что Украине удается выдерживать баланс, прежде всего, благодаря поддержке международных финансовых институтов. По его данным, сейчас это более 4 миллиардов долларов.

Ранее НБУ сообщал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 28,1 миллиарда долларов, что на 2% больше, чем на начало марта (27,5 миллиарда). Однако к середине апреля они сократились до 27,4 миллиарда долларов.

Сейчас большинство сделок на рынке осуществляется с участием НБУ. В то же время больше всего резервов Украина тратит на обеспечение критического импорта. Еще одной существенной статьей расходов, которую Украина не прекращала и не планирует прекращать, является обслуживание госдолга.

Украине удалось сохранить стабильность валюты

По словам Шевченко, бесперебойной работе финансовой системы Украины помог заранее разработанный план.

Как только мы поняли, что Россия напала на Украину, мы смогли быстро ввести необходимые ограничения, которые помогли нам сохранить стабильность финансовой системы.

– рассказал он.

Кроме того, Украина провела взвешенную макроэкономическую политику с умеренным дефицитом бюджета, снижением долговой нагрузки, контролем над инфляционными ожиданиями. Следовательно, курс доллара на "черном" рынке сегодня не очень отличается от официального курса, зафиксированного в начале войны: 33 гривны / 1 доллар против 29,25 гривны / 1 доллар, хотя в первые дни после российского вторжения он достигал 39 – 40 гривен / 1 доллар.

Объем клиентских депозитов в банковской системе даже увеличился

По словам Шевченко, объем клиентских депозитов в банковской системе с начала войны вырос на 83,6 миллиарда гривен до 22 апреля. В частности, гривневые депозиты физлиц увеличились на 21,6%.

Глава НБУ отметил, что банки обладают достаточным запасом качественных активов и имеют доступ к инструментам рефинансирования. Вместе с тем получив в первые дни войны бланковое рефинансирование на год на пике на сумму 32,3 миллиарда гривен, на сегодняшний день они уже досрочно погасили большую сумму, снизив задолженность по нему до 9 миллиардов гривен.

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