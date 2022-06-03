В НБУ ответили, "отпустят" ли официальный курс доллара

Еще с первого дня полномасштабной войны НБУ заморозил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Пока возвращаться к свободному курсообразованию не планируют.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он подчеркнул, что валютный рынок Украины еще никогда не функционировал во время такой войны, поэтому все предвидеть было невозможно.

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Поэтому НБУ постоянно следит за ситуацией и корректирует валютные ограничения. Эти корректировки в основном происходят в сторону ослабления. Но иногда НБУ вынужден наоборот ужесточать правила.

Юрий Гелетий Заместитель главы Национального банка Украины В последние три месяца наш валютный рынок функционирует в беспрецедентных условиях. Мы постоянно анализируем, отслеживаем ситуацию и при необходимости готовы оптимизировать, совершенствовать наши валютные ограничения.

Когда НБУ вернет плавающий курс

В НБУ неоднократно подчеркивали, что рано или поздно вернутся к свободному курсообразованию, которым оно было до полномасштабной войны. Но пока это время не пришло.

Теперь точно отметить, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнет происходить переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем,

– сообщил Гелетий.

При каких условиях НБУ "отпустит" доллар

Необходимы макроэкономические предпосылки, обеспечивающие мягкий переход для рынка без шоков и чрезмерных курсовых колебаний.

Важным условием является более активная работа финансового рынка и стабилизация валютных поступлений.

Чтобы создать такие условия НБУ считает, что нужно вернуться к налогообложению импорта и введению дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Далее необходимо установить справедливую стоимость вознаграждения владельцам гривневых ОВГЗ.

Напомним, Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, тоже заявила в комментарии 24 каналу, что валютный рынок не готов к возвращению плавающего курса. Тогда официальный курс доллара резко вырос бы, а за ним и ощутимо подорожал бы критический импорт.

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