Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он подчеркнул, что валютный рынок Украины еще никогда не функционировал во время такой войны, поэтому все предвидеть было невозможно.
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Поэтому НБУ постоянно следит за ситуацией и корректирует валютные ограничения. Эти корректировки в основном происходят в сторону ослабления. Но иногда НБУ вынужден наоборот ужесточать правила.
В последние три месяца наш валютный рынок функционирует в беспрецедентных условиях. Мы постоянно анализируем, отслеживаем ситуацию и при необходимости готовы оптимизировать, совершенствовать наши валютные ограничения.
Когда НБУ вернет плавающий курс
В НБУ неоднократно подчеркивали, что рано или поздно вернутся к свободному курсообразованию, которым оно было до полномасштабной войны. Но пока это время не пришло.
Теперь точно отметить, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнет происходить переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем,
– сообщил Гелетий.
При каких условиях НБУ "отпустит" доллар
- Необходимы макроэкономические предпосылки, обеспечивающие мягкий переход для рынка без шоков и чрезмерных курсовых колебаний.
- Важным условием является более активная работа финансового рынка и стабилизация валютных поступлений.
Чтобы создать такие условия НБУ считает, что нужно вернуться к налогообложению импорта и введению дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Далее необходимо установить справедливую стоимость вознаграждения владельцам гривневых ОВГЗ.
Напомним, Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, тоже заявила в комментарии 24 каналу, что валютный рынок не готов к возвращению плавающего курса. Тогда официальный курс доллара резко вырос бы, а за ним и ощутимо подорожал бы критический импорт.
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