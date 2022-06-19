О жесточайшем ударе по банковской системе Украины рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Также она допустила, что будет дальше.

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Запас прочности у нас есть

По словам Рожковой, у нашей банковской системы большой запас прочности. Но она предупреждает, что потери капитала еще стоит ожидать.

Только за 4 месяца 2022 года банковская система сформировала почти 33 миллиарда гривен резервов. Это все потому, что есть потери кредитов, которые будут расти. Причина в том, что теряет бизнес.

Деньги – это кровь экономики, когда банковская система имеет много этой "крови" и готова выступать донором для экономики, то все будет хорошо.

– говорит Рожкова.

По ее словам, банковская система – это часть экономики, фактически обслуживающая ее. Поэтому как работает экономика, так работает банковская система. Конечно, еще нас ждут потери активов, залогов, но главное, что она остается очень ликвидной.

Основное из слов Рожковой

Первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова также рассказывала , что в Украине во время полномасштабной войны расходы значительно больше, чем были до 24 февраля. Поэтому это не могло не отразиться на бюджете. Когда доходов меньше расходов, возникает дефицит бюджета. Его можно профинансировать через заимствование. Большой объем расходов из бюджета идет на оборону, для поддержания общественного порядка, на социальные выплаты, поддержку людей, вынужденных переехать в другие регионы, людям, полностью или частично потерявшим работу.

Еще одна важная составляющая страны и экономики – валовой внутренний продукт. К сожалению, в Украине за 2022 он упадет. В частности, величина падения зависит от того, сколько будет продолжаться война. Нацбанк оценивает так, что в этом году мы потеряем как минимум треть ВВП. Опять же, эта цифра зависит от продолжительности войны и от того, какие территории она охватит.

По словам Рожковой, также у украинцев понемногу возобновился спрос на товары. Это означает, что существует определенное оживление экономики. Она постепенно даже адаптируется к войне. Конечно, в первые месяцы люди покупали только самые необходимые товары. В то же время сейчас восстанавливается спрос на промышленные товары, одежду и услуги. По словам чиновницы, спрос на импортируемые вещи тоже растет, особенно на товары долгосрочного использования: стиральные машины, автомобили и прочее.

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