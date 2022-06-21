Руководитель государственного финансово-кредитного учреждения Европейского Союза Вернер Хойер заявил, что, учитывая масштабы повреждений в результате российской агрессии, Украина вероятно потребует до 1 триллиона евро или 1,1 триллиона долларов. Отмечается, что речь идет только о внешней финансовой помощи, то есть выделении средств партнерами нашего государства.

Читайте также Украину может накрыть новый банкопад: какие учреждения в зоне риска

Оценка главы Европейского инвестиционного банка

По словам Хойера, свою собственную оценку в 1 триллион евро он решил озвучить публично, поскольку считает нереалистичными графики и подсчеты, уже обнародованные в открытом доступе.

Я считаю (предварительные оценки – ред. 24 канал) нереалистичными, когда смотрю на уровень разрушений. Европе придется сыграть наибольшую роль в этих финансовых усилиях (восстановление Украины – ред. 24 канал),

– заявил глава EIB на брифинге во Франкфурте.

К слову, свои прогнозы Хойер озвучил на фоне того, что 23-24 июня лидеры ЕС в Брюсселе должны озвучить свое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Кроме того, ожидается, что на этом же саммите они обсудят план восстановления Украины после войны.

Напомним, что Европейская комиссия в середине мая предлагала проект предоставления Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи ежемесячно. Однако Германии не понравился дизайн проекта – Берлин настаивал на использовании грантовой системы, чтобы не увеличивать долговую нагрузку Украины.

Вернер Хойер также заявил, что в настоящее время Европейский инвестиционный банк предлагает увеличить собственные финансовые обязательства перед Украиной с 1 до 1,5 миллиарда евро на восстановление нашей страны. По его словам, EIB может получить одобрительное решение по этому вопросу уже в течение текущей недели.

Обратите внимание! Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Вас может заинтересовать – между Германией и Словакией возникло недоразумение по поводу поставки оружия Украине: смотрите видео