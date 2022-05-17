В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины: могут принять уже завтра, – СМИ

Европейская комиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией. Документ могут одобрить уже завтра, 18 мая.

ЕС примет решение уже завтра

Немецкое издание сообщило, что располагает документом с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

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В документе подробно обсуждается то, какое сложное задание встанет перед международным сообществом, и в частности перед Евросоюзом, после окончания войны России против Украины.

Главное о плане восстановления

Украине помогут восстановиться после войны. Однако не следует ожидать, что это сделают полностью без усилий с нашей стороны.

По состоянию на середину апреля, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается в 600 миллиардах долларов на восстановление.

Уже несколько стран согласились возглавить восстановление украинских городов. Так, Дания возьмет на себя лидерство в восстановлении Николаева.

Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и другие страны уже заморозили российские миллиарды на своих счетах, чтобы арестованное и конфискованное состояние российских олигархов попало в Украину.

Напомним, что во время конференции президент Владимир Зеленский отметил, что Украине ежемесячно нужно 7 миллиардов долларов. Это та сумма, которая позволит поддерживать экономику Украины, пострадавшую от последствий войны.

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