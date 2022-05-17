ЕС примет решение уже завтра
Немецкое издание сообщило, что располагает документом с планом восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.
Внимание "Добровольцев – тысячи": сколько украинцев уже присоединились к восстановлению разрушенных городов
В документе подробно обсуждается то, какое сложное задание встанет перед международным сообществом, и в частности перед Евросоюзом, после окончания войны России против Украины.
Главное о плане восстановления
- Украине помогут восстановиться после войны. Однако не следует ожидать, что это сделают полностью без усилий с нашей стороны.
- По состоянию на середину апреля, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается в 600 миллиардах долларов на восстановление.
- Уже несколько стран согласились возглавить восстановление украинских городов. Так, Дания возьмет на себя лидерство в восстановлении Николаева.
- Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и другие страны уже заморозили российские миллиарды на своих счетах, чтобы арестованное и конфискованное состояние российских олигархов попало в Украину.
Напомним, что во время конференции президент Владимир Зеленский отметил, что Украине ежемесячно нужно 7 миллиардов долларов. Это та сумма, которая позволит поддерживать экономику Украины, пострадавшую от последствий войны.
Интересно – в KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины: смотрите видео