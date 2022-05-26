В ЕС назвали сумму заморозивших активов Центробанка России

Из-за нападения России на Украину весь цивилизованный мир ввел санкции против агрессора. Европа даже заморозила активы Центробанка России.

Чиновник ЕС впервые назвал конкретную сумму, на которую заморозили активы. СМИ отмечают, что она значительно меньше, чем ожидалось.

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ЕС заморозил меньше активов, чем США

Страны Европейского Союза сообщили о замораживании около 23 миллиардов евро, а это 24,5 миллиарда долларов, активов российского Центрального банка.

При этом Россия публично заявляла, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов ее активов по всему миру.

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находятся в ЕС. С февраля, когда началась война в Украине, в ЕС заморозили около 23 миллиардов евро. Эта цифра меньше 100 миллиардов долларов, заморозенных Соединенными Штатами Америки.

Не все страны ЕС говорят о заморозке активов

Государства Европейского Союза также заморозили около 10 миллиардов евро материальных активов. Речь идет о яхтах и виллах, связанных с олигархами и чиновниками, приближенными к Кремлю.

Рейндерс отказался указать, все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов.

Многие из них традиционно были осторожны в полном исполнении санкций ЕС, а некоторые из них отказались публично говорить о том, заморозили ли они российские активы.

Проблемы России из-за вторжения

Экономика России значительно ослабла из-за санкций и разного рода ограничений, которые к ней применяет мир. К примеру, рекордное количество российских танкеров с нефтью Urals сейчас стоит в море. Российские трейдеры пытаются найти покупателей, но у них ничего не выходит. Поэтому уже около 62 миллионов баррелей нефти скопилось на судах в море.

Это все при том, что ЕС до сих пор не ввел шестой пакет санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго. Против этого выступает Венгрия. Но в Европе уже заговорили о возможности принять пакет и без его согласия . В частности, Германия рассматривает, что нефтяное эмбарго поддержат без Венгрии.

Действия против России оказывают даже страны, которые на первый взгляд выглядят как ее союзники, но в реальности это не очень похоже на правду. Речь идет о Казахстане. Страна заморозила более 20 миллионов долларов иностранной валюты на счетах банков из России. Это сделали согласно требованиям санкций Запада.

При каком условии Венгрия поддержит эмбарго: смотрите видео