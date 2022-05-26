Чиновник ЕС впервые назвал конкретную сумму, на которую заморозили активы. СМИ отмечают, что она значительно меньше, чем ожидалось.

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ЕС заморозил меньше активов, чем США

Страны Европейского Союза сообщили о замораживании около 23 миллиардов евро, а это 24,5 миллиарда долларов, активов российского Центрального банка.

При этом Россия публично заявляла, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов ее активов по всему миру.

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находятся в ЕС. С февраля, когда началась война в Украине, в ЕС заморозили около 23 миллиардов евро. Эта цифра меньше 100 миллиардов долларов, заморозенных Соединенными Штатами Америки.

Не все страны ЕС говорят о заморозке активов

Государства Европейского Союза также заморозили около 10 миллиардов евро материальных активов. Речь идет о яхтах и виллах, связанных с олигархами и чиновниками, приближенными к Кремлю.

Рейндерс отказался указать, все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов.

Многие из них традиционно были осторожны в полном исполнении санкций ЕС, а некоторые из них отказались публично говорить о том, заморозили ли они российские активы.

Проблемы России из-за вторжения

Экономика России значительно ослабла из-за санкций и разного рода ограничений, которые к ней применяет мир. К примеру, рекордное количество российских танкеров с нефтью Urals сейчас стоит в море. Российские трейдеры пытаются найти покупателей, но у них ничего не выходит. Поэтому уже около 62 миллионов баррелей нефти скопилось на судах в море.

Это все при том, что ЕС до сих пор не ввел шестой пакет санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго. Против этого выступает Венгрия. Но в Европе уже заговорили о возможности принять пакет и без его согласия . В частности, Германия рассматривает, что нефтяное эмбарго поддержат без Венгрии.

Действия против России оказывают даже страны, которые на первый взгляд выглядят как ее союзники, но в реальности это не очень похоже на правду. Речь идет о Казахстане. Страна заморозила более 20 миллионов долларов иностранной валюты на счетах банков из России. Это сделали согласно требованиям санкций Запада.

При каком условии Венгрия поддержит эмбарго: смотрите видео