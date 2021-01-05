Всего за 2 минуты в Украине можно закрыть предпринимательскую деятельность. Для этого не нужно выходить из дома, что особенно удобно во время карантина. Однако одного закрытия ФЛП не достаточно.

Во время карантина некоторых ФЛП освободили от уплаты налогов, но большинство должны делать все равно. С вынужденным прекращением деятельности, возникла потребность в закрытии ФЛП. Как это можно сделать легко и быстро, не выходя из дома – рассказываем в материале 24 канала.

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Закрытие ФЛП в "Дия"

Это способ займет у вас всего 2 минуты. Процесс значительно упростили. Ранее нужно было заполнять 58 полей, теперь – всего 12.

1. Вам понадобится цифровая электронная подпись. Как ее получить – читайте в материале: Электронная цифровая подпись: как получить и за сколько?

Если коротко: Это можно сделать в ЦПАУ, Приватбанке или другом учреждении, аккредитованном для сертификации ключей. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на сайте Центрального удостоверяющего органа. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и заполнить регистрационную карточку.

2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

3. Заполните онлайн-форму на получение услуги. Вся важная информация уже хранится в системе – вы должны только проверить, правильна ли она и подписать заявление с помощью электронной подписи, говорится на сайте Дия.

4. Подписанное заявление будет автоматически отправлено регистратору, информация о закрытии также будет отправлена в налоговую службу.

5. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете. Также его отправляют по электронной почте.



Как закрыть ФЛП: инструкция / Инфографика 24 канала

Что такое Дия?

Это государственные услуги онлайн. Есть приложение и сайт. Приложение можно использовать, чтобы предъявить документы: паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль и тому подобное.



Также портал дает доступ к разного рода услуг от оформления ФЛП, получение справок к услуге при рождении ребенка и тому подобное.

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О чем стоит помнить

Закрыть ФЛП можно только при условии, что вы оплатили все налоги, даже за месяц, когда закрываете. Только тогда вас снимут с учета в Центре обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации. В Дии объясняют, как это происходит.

Как это происходит для ФЛП на упрощенной системе?

1. Вы должны уплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога.

2. После уплаты нужно подать декларацию плательщика единого налога за квартал, в котором был закрыт ФЛП (например, если вы прекратили деятельность ФЛП в мае, следует подать декларацию за 2-й квартал). Подать декларацию можно в течение 40-ка дней после окончания квартала.

Как это происходит для ФЛП на общей системе?

1. Вы должны подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП. Эта отчетность представляется за период с начала года до дня, когда вы закрыли ФЛП.

2. В течение 10 дней после представления отчетности вы должны уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Это все можно сделать онлайн в Кабинете налогоплательщика.

Кроме уплаты налогов и представления отчетности важно:

Если у вас есть лицензия (например, на продажу алкоголя или сигарет) – ее следует аннулировать.

После прекращения деятельности нужно также закрыть все банковские счета ФЛП.

Как закрыть ФЛП лично

Во время карантина советуем вам воспользоваться описанным выше онлайн-способом закрыть ФЛП. Но если это не для вас, можете сделать это лично.

1. Вам понадобится номер налогоплательщика (Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов – РНУКН) – это то же самое, что раньше называлось идентификационным номером.

2. Заявление нужно подать в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Услуга бесплатная.

3. Для этого заполните и подпишите заявление, загрузив ее форму – здесь.

"Спящие" ФЛП же часто зарегистрированы вдали от нынешнего места жительства или пребывания собственного предпринимателя. Здесь возможен вариант – заверить подпись на заявлении у нотариуса и отправить документ госрегистратору письмом с уведомлением о вручении. Для этого нужен точный адрес подразделения налоговой и определенное количество денег для оплаты услуг нотариуса.

После этого нужно будет выполнить все те шаги, что и онлайн способом: оплатить все налоги и долги, подать отчетность, сняться с учета в налоговой, аннулировать лицензии, если таковы имеются и закрыть банковский счет.

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