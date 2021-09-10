Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 10 сентября он обратился к парламентариям во время заседания Верховной Рады.

Важно Тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона не будут расти, – Шмыгаль

Шмыгаль объяснил, что Кабмин будет просить депутатов о дополнительных 12 миллиардах гривен на жилищные субсидии. Именно столько нужно по подсчетам Министерства социальной политики. Ведь по состоянию на начало сентября на субсидии уже использовано более 33 из 35,2 миллиарда гривен.

У концу 2021 года нужно будет около 12 миллиардов. Конечно, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет,

– отметил премьер-министр.

Он отметил, что соответствующие изменения будут представлены в парламент до следующего четверга, то есть до 16 сентября. Ведь тех денег, которые сейчас остались, хватит лишь до начала отопительного сезона. Поэтому Кабмин будет просить депутатов о поддержке, чтобы иметь возможность выплачивать украинцам субсидии до конца года.

Изменились правила получения субсидий

Правила назначения жилищных субсидий в Украине изменились с 1 сентября. На них не могут рассчитывать те, кто: имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен; покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен; покупает валюту на более чем 50 тысяч гривен единоразово.

15% украинцев придется повторно подать заявление, а граждане, совершившие крупные покупки или имеют большие суммы на банковских депозитах могут вообще остаться без субсидий. Впрочем, по словам Шмыгаля, пенсионеров это не коснется.