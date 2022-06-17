И это вместе с тем, что страна столкнулась с еще большим количеством вызовов, но банковская система сейчас гораздо сильнее. Все это благодаря правильным действиям Нацбанка. Об этом 24 каналу сказал экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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Какая судьба гривны

По его словам, Нацбанк заявлял о том, что в период войны политика фиксированного курса лучше, чем та, которую проводили до этого.

И это верно. Мы видим, что сегодня все гораздо стабильнее, чем в 2014 – 2015 годах,

– заметил Фурман.

И добавил, что профессионализм играет главную роль в таких вопросах. А повышение учетной ставки позволило сохранить средства населения и бизнеса и обеспечить бесперебойное функционирование банковской системы.

"На перспективу, относительно гривны, мы сказали о том, что в будущем НБУ перейдет к политике "плавающего" курсообразования. Просто не сейчас. Для этого нужны предпосылки, в частности, чтобы заработал экспорт", – подчеркнул Фурман.

Он отметил, что Нацбанк не дает прогнозов по поводу того, что будет с гривной. Однако он может сейчас ясно сказать, что чем быстрее закончится война, тем меньше будет затрат.

Деньги на нужды армии

За эти дни войны бизнес и граждане перечислили на счет НБУ более 17 миллиардов гривен. Нацбанк эти деньги использует для нужд Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии. Эти деньги уже отправили на нужды военных. Сейчас на счетах осталось 90 миллионов гривен.

"Армию в огромных суммах финансирует государственный бюджет. Это сотни миллиардов гривен. Вместе с тем, в первый день полномасштабной войны, НБУ открыл специальный счет с призывом помочь армии. Потому что уровень доверия к Нацбанку сейчас большой", – добавил экономист.

Экономист Фурман дал прогноз относительно гривны: смотрите видео

Ситуация с курсом валют

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прокомментировала в интервью 24 каналу ситуацию с курсом валют в Украине. По ее словам, важнейший фактор на валютном рынке – это соотношение предложения и спроса.

Кроме того, она выразила уверенность, что после завершения войны Украина не останется один на один со своими вызовами. А с восстановлением страны и восстановлением экономики стабилизируется ситуация и по другим вопросам.

Также в Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

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