Уровень беды является фантастическим. Об этом в эфире 24 канала сказал экономист Олег Пендзин.

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Он пояснил, что сейчас должны начаться весенние полевые работы. В Одесской и Николаевской областях (где возможно) они начались. Однако Херсон точно не начнет полевые работы.

Продовольствия хватит не на 1 год

Вероятно, Украина не выполнит задачи правительства и не соберет урожай – хотя бы 70% по сравнению с 2021 годом.

Мы уже потеряли примерно 30% украинской промышленности. Это будет иметь очень серьезные последствия для ВВП Украины,

– подчеркнул Пендзин.

Эксперт отметил, что никоим образом военные действия не способствуют развитию экономики. Однако активная помощь наших партнеров уже привела к тому, что валютные резервы Национального банка Украины не уменьшились, а финансовая система работает стабильно.

"Продовольствия Украине хватит – даже не на один год", – добавил Пендзин.

Экономист сказал, хватит ли Украине продовольствия: смотрите видео​