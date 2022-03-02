В среду, акции Сбербанка торгуются на уровне 2 цента на Лондонской бирже.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Кстати, резкое падение акций банка началось еще до вторжения России в Украину, а с первых сообщений о концентрации войск. Однако окончательный обвал произошел после наложения санкций международными партнерами Украины.
Российский Сбербанк, крупнейший банк России, заявил о том, что он вдвое поднимет ставки и полностью выходит с европейского рынка.
Им нет места в Европе, у них нет возможности работать дальше,
– заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины.
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