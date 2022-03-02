В среду, акции Сбербанка торгуются на уровне 2 цента на Лондонской бирже.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Кстати, резкое падение акций банка началось еще до вторжения России в Украину, а с первых сообщений о концентрации войск. Однако окончательный обвал произошел после наложения санкций международными партнерами Украины.

Российский Сбербанк, крупнейший банк России, заявил о том, что он вдвое поднимет ставки и полностью выходит с европейского рынка.

Им нет места в Европе, у них нет возможности работать дальше,

– заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины.

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