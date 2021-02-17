Уже не США: какая страна стала крупнейшим торговым партнером Евросоюза
Основным и крупнейшим торговым партнером Евросоюза стал Китай. Этой стране удалось обогнать Соединенные Штаты Америки в 2020 году.
Источник:ВВС
За 2020 год товарооборот между Китаем и ЕС достиг 709 миллиардов долларов. В то же время такой показатель для США и ЕС достигает 671 миллиарда долларов.
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Хотя экономика Китая потерпела крах в первом квартале из-за пандемии коронавируса, ее восстановление в конце года стимулировало спрос на товары из ЕС.
Китай был единственной крупной мировой экономикой, где в 2020 году наблюдался рост, что стимулировало спрос на европейские авто и предметы роскоши.
В то же время стоит заметить, что экспорт из Китая в Европу выиграл благодаря высокому спросу на медицинское оборудование и электронику.
Торговля ЕС с другими странами
США и Великобритания остаются крупнейшими экспортными рынками ЕС, торговля с обеими странами значительно упала, как показала статистика.
"В торговле с Соединенными штатами Америки зафиксировано значительное падение как импорта (13,2%), так и экспорта (8,2%)", – подчеркнули в Евростате.
Прогнозы на 2021 год
- Аналитики делают позитивные прогнозы для мировой торговли в 2021 году. Они считают, что ситуация улучшится после сложного 2020.
- По данным IHS Markit, реальная стоимость мировой торговли вырастет на 7,6% после предполагаемого сокращения на 13,5% в 2020 году.
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