Уже идут корабли с углем, – Зеленский анонсировал важные шаги к энергонезависимости
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский заверил, что нехватки угля в Украине не будет. К нам уже направляются 7 судов типа Панамакс с углем.
Так, Зеленский подчеркнул, что кроме украинского угля будет 7 кораблей-панамаксов. Они прибудут в порты в ближайшее время.
Важно Никто не останется без света и тепла, – Зеленский пообещал, что отключений не будет
Первый шаг к энергетической независимости
По словам президента, уголь, который будет доставлен по морю, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года. Если потребуется, то и до конца всего отопительного сезона.
Мы не покупаем уголь у сепаратистов... Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина делает первый шаг на пути к полной энергетической независимости.Обратите внимание! Ряд российских СМИ писали, что якобы украинская делегация в ТКГ просила о возможности покупать уголь с оккупированного Донбасса. Конечно, это оказалось неправдой.
Смотрите видеообращение Зеленского:
Что нужно знать о дефиците угля в Украине
Ситуация с углем в Украине была несколько сложной еще с октября. В ноябре запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 миллиона тонн. В Минэнергетики только за последнюю неделю они снизились почти на 12%.
Россия с 1 ноября приостановила поставки энергетического угля в Украину. В Москве говорили, что спрос на это топливо вырос у них самих.
Утверждали, что если Украина не решит проблему с дефицитом угля, то поочередные отсоединения от электросети (веерные отключения) могут стать реальностью. Зеленский в видеообращении заверил, что никаких отключений не будет.