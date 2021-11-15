Уже идут корабли с углем, – Зеленский анонсировал важные шаги к энергонезависимости

15 ноября 2021 , 20:52
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Источник:

24 канал

Президент Владимир Зеленский заверил, что нехватки угля в Украине не будет. К нам уже направляются 7 судов типа Панамакс с углем.

Так, Зеленский подчеркнул, что кроме украинского угля будет 7 кораблей-панамаксов. Они прибудут в порты в ближайшее время.

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Первый шаг к энергетической независимости

По словам президента, уголь, который будет доставлен по морю, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года. Если потребуется, то и до конца всего отопительного сезона.

Мы не покупаем уголь у сепаратистов... Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость,
– отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина делает первый шаг на пути к полной энергетической независимости.

Обратите внимание! Ряд российских СМИ писали, что якобы украинская делегация в ТКГ просила о возможности покупать уголь с оккупированного Донбасса. Конечно, это оказалось неправдой.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Что нужно знать о дефиците угля в Украине

Ситуация с углем в Украине была несколько сложной еще с октября. В ноябре запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 миллиона тонн. В Минэнергетики только за последнюю неделю они снизились почти на 12%.

Россия с 1 ноября приостановила поставки энергетического угля в Украину. В Москве говорили, что спрос на это топливо вырос у них самих.

Утверждали, что если Украина не решит проблему с дефицитом угля, то поочередные отсоединения от электросети (веерные отключения) могут стать реальностью. Зеленский в видеообращении заверил, что никаких отключений не будет. 

Автор: Ольга Музика