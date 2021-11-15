Так, Зеленский подчеркнул, что кроме украинского угля будет 7 кораблей-панамаксов. Они прибудут в порты в ближайшее время.

Важно Никто не останется без света и тепла, – Зеленский пообещал, что отключений не будет

Первый шаг к энергетической независимости

По словам президента, уголь, который будет доставлен по морю, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года. Если потребуется, то и до конца всего отопительного сезона.

Мы не покупаем уголь у сепаратистов... Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина делает первый шаг на пути к полной энергетической независимости.

Обратите внимание! Ряд российских СМИ писали, что якобы украинская делегация в ТКГ просила о возможности покупать уголь с оккупированного Донбасса. Конечно, это оказалось неправдой.

Смотрите видеообращение Зеленского: