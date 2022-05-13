Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Раньше эту сумму не разглашали.

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Деньги на развитие Украины направляли на войну

Марченко рассказал, что деньги, которые предполагались на развитие, после полномасштабного вторжения России в Украину шли на все – от закупки и ремонта оружия до помощи украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минсоцполитики, 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, однако на самом деле эта цифра в разы больше.

Правительство собрало только 60% запланированных на апрель налоговых поступлений, однако иностранные гранты повысили этот показатель до 79,5%. По словам Марченко, Украине срочно требуется международная поддержка, ведь она вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

Министр сообщил, что в апреле наше государство получило почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов – гранты. В то же время с февраля этот показатель составляет 5,4 миллиарда долларов, в том числе 801 миллион долларов грантов.

Если не принимать во внимание иностранную помощь, то сейчас мы оцениваем поступление доходов в мае – июне на уровне 45 – 50% (запланированного – 24 канал) при условии, что ситуация не ухудшится,

– заметил Марченко.

8 миллиардов долларов, которые потратили на войну, превышают общие государственные расходы за месяц, учитывая общегодовые расходы на 2021 год – 62,28 миллиарда долларов.

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Украина нуждается в поддержке

Марченко отметил, что в Киеве обсуждают разные виды внешней финансовой поддержки. В частности, Украина надеется получить деньги через специальный счет прав заимствования (СПЗ), открытый Международным валютным фондом. Туда развитые страны могут направлять часть своих СПЗ.

"В настоящее время команда Минфина ведет переговоры с нашими международными партнерами, в частности, со странами G7 по направлению части СПЗ в поддержку Украины", – добавил министр.

Он отметил, что в мае Украина ожидает получить от Канады кредит примерно на 767 миллионов долларов.

"Мы призываем наших партнеров предоставить часть средств в виде грантов, чтобы уменьшить нашу долговую нагрузку, которая растет из-за военного положения, а также потребность в финансировании", – отметил глава Минэкономики.

Министр подчеркнул, что в то же время наше государство будет обслуживать свои долги вне зависимости от войны.

"Наша позиция по этому вопросу остается неизменной. Мы продолжаем обслуживать свои долги, и объем наших расходов на это – небольшой по сравнению с потребностями в финансировании бюджета. Вдобавок, пока мы даже не имеем надежных среднесрочных прогнозов, которые позволили бы смоделировать траекторию долга в будущем", – заявил Марченко.

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Нацбанк предоставил 3,4 миллиарда долларов помощи

Украинское правительство также ссудило примерно 2,4 миллиарда долларов путем размещения внутренних военных облигаций. По словам Марченко, никакого нового коммерческого долгового инструмента выпускать не планируют.

Кроме того, НБУ предоставил правительству 3,4 миллиарда долларов финансовой помощи путем непосредственного приобретения военных облигаций. Министр отметил, что именно война вынудила просить помощи у Нацбанка.

"Мы пытаемся максимизировать коммерческое финансирование с помощью государственных военных облигаций и объема помощи от наших партнеров, и только в последнюю очередь рассчитываем на финансирование от НБУ", – добавил министр.

Марченко подытожил, что такая сумма не должна спровоцировать рост инфляции.

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