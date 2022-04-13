Уже 300 предприятий перенесли в безопасные локации: 121 из них уже работает

Вынужденно переезжают не только жители регионов, где сейчас опасно, но и предприятия. Так, 300 из них уже удалось перенести в безопасные локации в других уголках Украины.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, идет эвакуация предприятий из зоны боевых действий. И на 13 апреля 121 из них уже работает на новом месте.

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С начала войны получили 1571 заявку

Так, в настоящее время удалось в безопасные локации перенести 300 предприятий. Из них уже 121 начал свою работу.

Всего с начала войны на релокацию подали 1571 заявку. Также известно, что еще 431 предприятие проходит этап транспортировки.

Украинские предприятия вывозят из районов боевых действий

Если вы предприниматель, то по этой ссылке можно оставить заявку на релокацию своей компании.

А вот по этой ссылке можно приобщиться к логистике этих предприятий.

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