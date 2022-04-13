Уже 300 предприятий перенесли в безопасные локации: 121 из них уже работает

13 апреля 2022 , 10:18
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Источник:

телеграм-канал Даниила Гетманцева

Вынужденно переезжают не только жители регионов, где сейчас опасно, но и предприятия. Так, 300 из них уже удалось перенести в безопасные локации в других уголках Украины.

Как отметил председатель комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, идет эвакуация предприятий из зоны боевых действий. И на 13 апреля 121 из них уже работает на новом месте.

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С начала войны получили 1571 заявку

Так, в настоящее время удалось в безопасные локации перенести 300 предприятий. Из них уже 121 начал свою работу.

Всего с начала войны на релокацию подали 1571 заявку. Также известно, что еще 431 предприятие проходит этап транспортировки.

Украинские предприятия вывозят из районов боевых действий

  • Если вы предприниматель, то по этой ссылке можно оставить заявку на релокацию своей компании.
  • А вот по этой ссылке можно приобщиться к логистике этих предприятий.

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Автор: Назарій Лазур